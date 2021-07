The Vintage House cria programa especial de fim-de-semana com yoga, comida saudável e natureza

O hotel The Vintage House, localizado no Pinhão, no Douro Vinhateiro, anunciou um novo plano de fim-de-semana que junta vinho e bem-estar: Winefulness. O programa dura duas noites, está disponível de sexta-feira a domingo e dá-lhe a oportunidade de apreciar o ambiente e a paisagem que rodeiam o hotel de uma forma diferente.

As actividades começam com um Croft Pink Tónico, no Library Bar. Para mais tarde, pode marcar uma visita e uma prova de vinhos, incluídas no programa, na Quinta da Roêda – onde nasceu a Porto Croft –, que fica a poucos minutos do hotel.

As manhãs de sábado ficam reservadas para aulas de yoga, nos jardins do hotel, que têm como objectivo relaxar os participantes e ajudá-los a criar uma conexão com a natureza envolvente. Logo depois do exercício, pode contar com um almoço saudável no terraço do bar do hotel, com duas opções de entrada, prato e sobremesa, acompanhados por sumos detox.

Além das actividades, os hóspedes também podem usufruir de pequeno-almoço e da piscina exterior. É obrigatório fazer reserva antecipada online, por email (reservations@vintagehousehotel.com) ou por telefone (22 013 3185). Os preços vão dos 355€ aos 510€ e o programa está disponível até 31 de Outubro deste ano.

Caso queira adicionar mais algumas experiências ao seu fim-de-semana, o The Vintage House recomenda que reserve um passeio de barco, provas de vinho e jantar no Rabelo, o restaurante do hotel.

