The Yeatman: dez anos, duas estrelas Michelin e um novo menu

Ricardo Costa tem 40 anos, 20 de carreira e conta com dez à frente do The Yeatman, que comemora este ano uma década de vida. O novo menu do restaurante instalado no hotel com o mesmo nome, em Vila Nova de Gaia e com duas estrelas Michelin, é "uma expressão de identidade e maturidade" do chef, com pratos que contam histórias e que resultam "de um trabalho aprofundado e aperfeiçoado ao longo do tempo".

No menu, brilham pratos como o caranguejo de casca mole, as conservas portuguesas, a raia com couve-flor e molho pitau, feito à base dos fígados do peixe, e a lampreia à bordalesa com arroz frito e espinafres. Nas carnes, o frango piri piri, "inspirado nas churrasqueiras portuguesas", e o leitão, um prato de assinatura do chef, são dois dos momentos mais marcantes da degustação.

A mesma não fica completa sem a vertente doce, onde os Ovos Moles de Gaia e a Tripa de Aveiro com chocolate, duas sobremesas inspiradas nas memórias de infância do chef, natural de Aveiro, têm um lugar de destaque.

O menu completo custa 180€ por pessoa, sem bebidas. Pode optar pela harmonização vínica de 90€, com uma selecção de vinhos escolhida para o menu, ou de 180€, com seis vinhos que cruzam cinco regiões do país.

