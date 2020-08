Trengolas traz 14 espectáculos gratuitos de circo contemporâneo ao ar livre

Desde 2016, o Trengo — Festival de Circo do Porto tem vindo a afirmar-se como uma referência na programação anual das artes circenses, dando visibilidade às novas linguagens do circo e ao trabalho de criadores nacionais. A quinta edição do evento, prevista para início de Julho, foi cancelada por força da pandemia, mas a companhia Erva Daninha e a empresa municipal Ágora — Cultura e Desporto encontraram uma alternativa para não deixar a cidade sem circo contemporâneo.

Surgiu, então, o Trengolas, ciclo dedicado a esta arte que acontece entre 28 de Agosto e 19 de Setembro, sempre ao fim-de-semana. Ao contrário do habitual, os espectáculos não se dividem entre interior e exterior, mas decorrem todos em espaços ao ar livre. São eles os jardins do Palácio de Cristal, o Jardim de São Roque e a Praça D. João I, que serão palco de 14 espectáculos da autoria de artistas e colectivos nacionais.

O Teatro do Mar faz as honras de abertura com Asas D’Areia, agendado para as 21.30 do dia 28 de Agosto, no Jardim de São Roque. Também por ali se poderá assistir a T0 Wip, do malabarista Thorsten Grütjen, a 29 de Agosto, às 15.00 e às 18.00. No domingo, 30 de Agosto, é a vez da Pequena Circoonferência, da Radar 360º, com sessões às 11.00 e às 12.00. Ainda nesse dia, andarão Trengos à Solta nos jardins do Palácio de Cristal às 17.00.

É também no Jardim de São Roque que o Trengolas dá as boas vindas a Setembro, com a apresentação de Crasshduo_Circus, da Crassh, no dia 5, às 15.00 e às 18.00. Já no dia 6 volta a haver Trengos à Solta nos jardins do Palácio, também às 17.00. O acrobata Daniel Seabra protagoniza a sessão de dia 12 com Por um Fio, que será mostrado às 15.00 e às 18.00 no Jardim de São Roque. No dia 13, salta novamente para o palácio com a última das três sessões de Trengos à Solta, sempre com artistas diferentes.

O encerramento fica a cargo da anfitriã Erva Daninha, que estreia o espectáculo Ready no dia 18 às 21.00 e repete no dia seguinte à mesma hora, na Praça D. João I. Esta apresentação inaugura, também, a nova temporada do Teatro Municipal do Porto. O Trengolas tem entrada livre, mediante reserva, até à lotação máxima de 20 lugares, com excepção das actuações no Palácio de Cristal, que funcionam por ordem de chegada.

