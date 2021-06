Vem aí uma caminhada para descobrir os recantos do Marão

No dia 27 de Junho, a Green Trekker propõe uma caminhada pelos locais mais desconhecidos da Serra do Marão, entre a sombra das árvores e a frescura das ribeiras.

Os segredos, os recantos e os encantos da Serra do Marão são o mote para uma caminhada guiada. No dia 27 de Junho, a Green Trekker propõe uma aventura por pequenas linhas de água com vegetação luxuriante, para descobrir porque é que se diz que esta serra tem "sangue azul".

O ponto de encontro é às 10.00, na Rua de São Lourenço, na aldeia serrana da Póvoa de Ansiães (Amarante). A partir daí, começa a subida em direcção ao Alto do Marão, percorrendo um antigo caminho florestal, que acompanha as margens da ribeira da Póvoa. Mais à frente, encontrará um estreito vale com uma floresta em inúmeros tons de verde, com sombra e tranquilidade. A descida atravessa uma singela linha de água com pequenas cascatas – é neste cenário bucólico que regressará ao ponto de partida.

© Green Trekker

A caminhada tem uma duração aproximada de quatro horas, uma extensão de 10 quilómetros e um grau de dificuldade de nível três (exigente). As reservas devem ser feitas online e têm um custo de 10€ por pessoa, que inclui os seguros e o guia no terreno.

