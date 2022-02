Vila Foz, no Porto, conquista prémio de “Restaurante do Ano”

À beira-mar plantado, num palacete do século XIX, o Vila Foz é um hotel de luxo, com restaurantes comandados pelo chef Arnaldo Azevedo. Um deles, o homónimo Vila Foz, conquistou a primeira estrela Michelin em 2021 e acaba de receber o galardão de "Restaurante do Ano" na 25.ª edição de Os Melhores do Ano – 2021, cerimónia promovida pela Revista de Vinhos, que premeia anualmente um conjunto de personalidades e projectos ligados ao vinho e à gastronomia.

O evento teve lugar esta quinta-feira no hotel Crowne Plaza, no Porto, numa cerimónia que também prestou homenagem a José Roquette, o mentor do Esporão, projecto que contribuiu para a revolução dos vinhos do Alentejo e que se prepara para celebrar 50 anos.

Na região Norte, foram também distinguidos a família Vieira de Sousa, na categoria “Produtor de Vinhos Fortificados do Ano”, e o vinho do Porto tónico em lata Offley Porto Clink, que ganhou o título “Inovação/Investigação do Ano”. O prémio “Enoturismo do Ano” foi atribuído à Quinta da Pacheca, no Douro, e Ponte de Lima venceu o galardão de “Destino Gastronómico do Ano”, pela "diversidade e qualidade da oferta da restauração".

Consulte a lista completa de premiados:

Prémio Homenagem: José Roquette (Esporão)

Personalidade do Ano no Vinho: António Ventura

Personalidade do Ano no Brasil: Adolar Hermann (Decanter Vinhos Finos)

Personalidade do Ano na Gastronomia: Miguel Guedes de Sousa (JNcQuoi Avenida + Ásia, Lisboa)

Vinho do Ano: Nossa Solera Desde 2001 Extra Bruto (Bairrada)

Produtor do Ano: Quinta do Monte D’Oiro (Lisboa)

Produtor de Vinhos Fortificados do Ano: Vieira de Sousa (Douro)

Produtor Revelação do Ano: Herdade Aldeia de Cima (Alentejo)

Empresa do Ano: Murganheira (Távora-Varosa)

Marca do Ano: Cabeça de Toiro (Tejo)

Enólogo do Ano: Nuno Mira do Ó (Dão, Bairrada, Vinhos Verdes, sub-região de Monção e Melgaço)

Enóloga Revelação do Ano: Anna Jorgensen (Alentejo)

Sommelier/Wine Director do Ano: Ricardo Rodrigues (restaurante The Ocean, Vila Vita Parc, Algarve)

Loja/Garrafeira do Ano: Garrafeira Imperial (Lisboa)

Distribuidor do Ano: Garcias

Inovação/Investigação do Ano: Offley Porto Clink

Enoturismo do Ano: Quinta da Pacheca (Douro)

Restaurante do Ano: Vila Foz (Porto)

Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos: Il Gallo D’Oro (Madeira)

Chefe de Cozinha do Ano 2021: Alexandre Silva (Loco + O Fogo, Lisboa)

Chefe Revelação do Ano: Tiago Penão (Kappo, Cascais)

Produtor Artesanal do Ano: Queijo DOP São Jorge (UNIQUEIJO)

Destino Gastronómico do Ano: Ponte de Lima

+ Entrevista ao chef Arnaldo Azevedo

+ Vila Foz: há uma nova estrela Michelin no Porto

+ Restaurantes com estrela Michelin no Porto

+ Essência do Vinho regressa ao Palácio da Bolsa a 31 de Março