Womex: cinco dias de conferências, filmes e muita música no Porto

O Porto vai receber a próxima edição Womex Worldwide Music Expo, a maior feira de música do mundo do sector, durante cinco dias, entre 27 e 31 de Outubro. Entre showcases, conferências, filmes e networking, o evento vai espalhar-se por várias salas e locais da cidade – Alfândega do Porto, Casa da Música, Cinema Passos Manuel, Coliseu Porto, Hard Club, Teatro Nacional São João, Teatro Rivoli, Teatro Sá da Bandeira e a Praça D. João.

Um dos destaques do evento são as conferências, cujo programa completo está disponível online. Sessões onde, segundo a organização, palestrantes de todos os cantos do mundo vão partilhar os seus "insights sobre sustentabilidade, financiamento criativo e artístico, sincronização musical, música e cultura indígenas", entre outras temáticas.

Até ao momento foram confirmados 70 palestrantes, como Boima Tucker, editor do Africa Is a Country; Gwendolenn Sharp, fundadora do The Green Room; Katharina Weinert, do European Music Council; Philip Kueppers, director do Goethe-Institut Senegal; Paige Collings, que representa o Freemuse; e Sara Machado, do Centro Informação Europa Criativa.

Além disso, na agenda do evento foram incluídas sessões de networking, apresentações e sessões de orientação. Também não poderia faltar música, por isso estão programados cerca de 60 espectáculos ou showcases, que dão destaque a músicos das mais variadas nacionalidades, como Boi Akih (Indonésia/Países Baixos), Bab L'Bluz (Marrocos/França), Cimafunk (Cuba), Dongyang Gozupa (Coreia do Sul), Miroca Paris (Cabo Verde/Portugal) e ainda Vitorino (Portugal).

© Arevalo Cuba Cimafunk

Paralelamente a tudo isto, existe um programa de filmes que inclui 24 documentários musicais – incluindo novos lançamentos, pré-visualizações e estreias internacionais –, "escolhidos a dedo" pela organização, que vão ser divididos em dois momentos na feira: o Film Room e a Film Library. Ambos fazem parte da programação principal, incluída na feira, e acontecem na Alfândega do Porto. Aleluia, O Canto Infinito do Tincoã, de Tenille Bezerrat; Halel, de Ben Kirchenbaum & Shye Ben Tzur; Rapsodia Negra, de Lucas Silva; e O Princípio, o Meio, o Fim e o Infinito, de Pedro Coquenão, são algumas das películas que vão estar em exibição.

A programação abrange ainda o Cinema Passos Manuel, onde vão acontecer exibições públicas, durante três noites do Womex. A 28 de Outubro, estará em destaque Mimaroglu: the Robinson of Manhattan Island, um trabalho de Serdar Kökçeoglu; no dia seguinte, poderá assistir a The Rumba Kings, de Alan Brain; e, no dia 30, é a vez de Silêncio - Vozes de Lisboa, realizado por Judit Kalmár e Céline Coste Carlisle.

© DR Silêncio - Vozes de Lisboa de Judit Kalmár e Céline Coste Carlisle

Anualmente, o Womex premeia artistas e empresas que se destacam, nomeadamente, Aynur, música original da Turquia, com o Womex Artist Award 2021, e o Womex Professional Excellence Award 2021, que galardoou a Global Music Match.

Neste momento, o preço para participar no evento é de 375€ por pessoa, mas só até ao final desta sexta-feira. A partir de amanhã e até 22 de Outubro, os preços aumentam para 395€. Se deixar para a última e comprar a entrada no local, sobe para 415€. Existem vários descontos, é só ver quais se aplicam a si ou à sua empresa – está tudo explicado online.

