City Edges

Num tempo em que o ritmo urbano se acelera e a vida colectiva se fragmenta, esta exposição parte da ideia de que a cidade é um organismo em transformação permanente e propõe um olhar sobre as suas margens – espaços de contacto, conflicto e possibilidade –, onde o progresso e a memória coexistem. Através de linguagens digitais, fotográficas e escultóricas, os artistas revelam as múltiplas camadas que compõem a experiência urbana contemporânea. Participam na exposição Kirk Finkel (untitled, xyz), Yang Yongliang, Stijn Stragier, Khaled Makhshoush e o duo português Boris Chimp 504, apresentando obras inéditas e edições criadas especialmente para o projecto. Patente até 31 de Janeiro, na Eterno Gallery, para ver de terça a sábado, das 14.00 às 19.00. A entrada é livre.