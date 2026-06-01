Designing Sustainable Futures

A Time Out diz

Como é que o design, a ciência e a natureza se podem unir para responder aos desafios do planeta? É a pergunta à qual esta exposição procura responder. Patente no Pavilhão de Portugal até 31 de Julho, tem curadoria da designer Ana Mestre, conta com a participação de investigadores da Universidade de Lisboa e encontra-se dividida em dois núcleos, um imersivo focado nos sentidos da floresta e outro que alia o design à biologia. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, entre as 10.00 e as 18.00. O bilhete custa 6€.