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Lisboa

Designing Sustainable Futures
DR | Designing Sustainable Futures

Designing Sustainable Futures

  • Arte
  • Pavilhão de Portugal, Parque das Nações
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Como é que o design, a ciência e a natureza se podem unir para responder aos desafios do planeta? É a pergunta à qual esta exposição procura responder. Patente no Pavilhão de Portugal até 31 de Julho, tem curadoria da designer Ana Mestre, conta com a participação de investigadores da Universidade de Lisboa e encontra-se dividida em dois núcleos, um imersivo focado nos sentidos da floresta e outro que alia o design à biologia. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, entre as 10.00 e as 18.00. O bilhete custa 6€.

Detalhes

Endereço
Pavilhão de Portugal
Alameda dos Oceanos
Lisboa
1990-221
Preço
6€
Horário
Ter-Dom 10.00-18.00

Datas e horários

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