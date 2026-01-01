Subscrever
Lisboa

Maria Lúcia Veiga
Maria Lúcia Veiga | O Lugar do Olhar

O Lugar do Olhar

  • Arte
  • Sociedade Nacional de Belas Artes, Avenida da Liberdade/Príncipe Real
A Time Out diz

Premiada e com percurso expositivo no Brasil e em Portugal, Maria Lúcia Veiga tem desenvolvido grande parte da sua formação artística na Sociedade Nacional de Belas Artes, regressando agora à “sua casa” com esta mostra individual, apresentada pelo curador Jaime Silva. Com uma trajectória marcada pela pintura, pela expressão teatral e por um profundo olhar sobre o humano, a artista apresenta uma obra onde desenho, cor e narrativa que se entrelaçam em composições de grande sensibilidade e clareza poética. Até 10 de Janeiro, de segunda a sexta, das 12.00 às 19.00, e sábado, das 14.00 às 19.00. A entrada é livre.

Detalhes

Endereço
Sociedade Nacional de Belas Artes
Rua Barata Salgueiro, 36
Lisboa
1250-044
Transporte
Metro Avenida. Bus 36, 44, 732, 746, 773
Preço
Grátis
Horário
Seg-Sex 12.00-19.00, Sáb 14.00-19.00

Datas e horários

