O Lugar do Olhar

Premiada e com percurso expositivo no Brasil e em Portugal, Maria Lúcia Veiga tem desenvolvido grande parte da sua formação artística na Sociedade Nacional de Belas Artes, regressando agora à “sua casa” com esta mostra individual, apresentada pelo curador Jaime Silva. Com uma trajectória marcada pela pintura, pela expressão teatral e por um profundo olhar sobre o humano, a artista apresenta uma obra onde desenho, cor e narrativa que se entrelaçam em composições de grande sensibilidade e clareza poética. Até 10 de Janeiro, de segunda a sexta, das 12.00 às 19.00, e sábado, das 14.00 às 19.00. A entrada é livre.