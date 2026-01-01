Premiada e com percurso expositivo no Brasil e em Portugal, Maria Lúcia Veiga tem desenvolvido grande parte da sua formação artística na Sociedade Nacional de Belas Artes, regressando agora à “sua casa” com esta mostra individual, apresentada pelo curador Jaime Silva. Com uma trajectória marcada pela pintura, pela expressão teatral e por um profundo olhar sobre o humano, a artista apresenta uma obra onde desenho, cor e narrativa que se entrelaçam em composições de grande sensibilidade e clareza poética. Até 10 de Janeiro, de segunda a sexta, das 12.00 às 19.00, e sábado, das 14.00 às 19.00. A entrada é livre.
O Lugar do Olhar
- Endereço
- Sociedade Nacional de Belas Artes
- Rua Barata Salgueiro, 36
- Lisboa
- 1250-044
- Transporte
- Metro Avenida. Bus 36, 44, 732, 746, 773
- Preço
- Grátis
- Horário
- Seg-Sex 12.00-19.00, Sáb 14.00-19.00
