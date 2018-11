O Território da Arquitetura. Gregotti e Associados 1953-2017

Ainda em celebrações dos seus 25 anos, o Centro Cultural de Belém acolhe mais uma exposição na Garagem Sul, mantendo o foco na arquitecura. “O Território da Arquitectura” é uma retrospectiva da obra do arquitecto italiano Vittorio Gregotti ao longo de mais de seis décadas. Nesta exposição, é possível perceber o ponto de vista de Gregotti em relação ao território, que aqui se assume como um elemento integrante da própria arte arquitectónica, tudo documentado na exposição através de plantas e maquetes originais,reproduções e fotografias. É possível olhar para grandes projectos para cidades europeias,incluindo alguns de habitação social da década de 80, e a notória mudança no planeamento urbano a partir dos anos 90. Nos últimos anos, Gregotti tem-se dedicado à refundação urbana com a construção da nova cidade de Pujiang, perto de Xangai. Pode ver como vai ficar.