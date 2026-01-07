Selva Oscura

O trabalho de Tito Mouraz explora geografias específicas através da fotografia, centrando-se na paisagem e de que forma esta é alterada pela presença humana.Estes territórios podem ser delimitados por fronteiras físicas mas, também, como tem acontecido em séries mais recentes, por fronteiras emocionais. Nesta exposição a preto e branco, o artista foca-se nos jogos que as luzes e sombras criam sobre a paisagem, aproximando-se do desenho. Assim, tendo como ponto de partida um olhar inquieto, esta série de trabalhos centra-se nas insignificâncias, acasos e pequenas coincidência do dia-a-dia. Patente na 3+1 Arte Contemporânea, pode ser vista até 17 de Janeiro, de terça a sexta, das 14.00 às 19.00, e sábado, das 11.00 às 16.00. A entrada é livre.