Vou Ali e Já Venho

A ilustradora e designer Clara Silva – mais conhecida como Clara Não – muda-se para Lisboa durante três dias com um open studio onde, além da exposição, nos vai deixar assistir à acrobacia que é escrever com as duas mãos, em todos os sentidos — espelho vertical, espelho horizontal e a 180º. Clara tem a sua galeria permanente no Instagram, onde publica quase diariamente o que a apoquenta – sim, porque a sua arte é sobre o seu dia-a-dia, sobretudo o das mulheres, com temas que vão do desejo sexual feminino aos manifestos pela igualdade. Durante o open studio, quem visitar este sótão no Príncipe Real poderá interagir com a ilustradora e acompanhar o seu processo criativo.

Quinta a partir das 18.00 até sábado