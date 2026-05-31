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Lisboa

Oásis – Parque Aquático das Galveias
DR | Oásis – Parque Aquático das Galveias, em Ponte de Sor

Oásis – Parque Aquático das Galveias

  • Atracções | Parques temáticos
  • Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Quem disse que é preciso gastar uma fortuna para ir a um parque aquático? De 12 de Junho a 13 de Setembro, o Oásis é o segredo mais bem guardado das Galveias para os dias de canícula. Se a piscina principal, até 2 metros, e o relvado com palhotas convidam ao descanso, a zona dos escorregas promete agitar as águas: há uma pista aberta para quem gosta de deslizar sem pressas e um tubo fechado, bem alto e veloz, para os mais corajosos. Os miúdos têm um lago de 50 cm só para eles. A entrada custa 3€ para adultos, 1,50€ para crianças e jovens entre os 13 e os 18 anos e 0,75€ para crianças menores de 12 anos.

Detalhes

Endereço
R. Joaquim Barradas de Carvalho 59
Galveias
7400-014
Preço
0,75€-3€
Horário
Ter-Dom 10.00-20.00
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