A Time Out diz

Quem disse que é preciso gastar uma fortuna para ir a um parque aquático? De 12 de Junho a 13 de Setembro, o Oásis é o segredo mais bem guardado das Galveias para os dias de canícula. Se a piscina principal, até 2 metros, e o relvado com palhotas convidam ao descanso, a zona dos escorregas promete agitar as águas: há uma pista aberta para quem gosta de deslizar sem pressas e um tubo fechado, bem alto e veloz, para os mais corajosos. Os miúdos têm um lago de 50 cm só para eles. A entrada custa 3€ para adultos, 1,50€ para crianças e jovens entre os 13 e os 18 anos e 0,75€ para crianças menores de 12 anos.