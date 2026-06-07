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Ilha da Armona
DR | Ilha da Armona

Praia da Armona

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A Time Out diz

Local frequentado habitualmente por naturistas, o areal é calmo e a perder de vista (são cerca de 9 km). Há casinhas de férias na ilha, construídas durante os anos 70, um parque de campismo e, na parte da Armona-ria, vários restaurantes. Na parte mais selvagem da Armona até é capaz de encontrar camaleões. Mas vai ter de apanhar barco – há carreiras regulares a partir de Olhão e o percurso demora 15 minutos.

COMO CHEGAR
Fica no extremo poente da ilha da Armona e é preciso apanhar barco – há carreiras regulares a partir de Olhão e o percurso demora 15 minutos.

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Algarve
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