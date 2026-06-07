Praia da Torre

A Time Out diz

Na estrada que liga a Comporta a Grândola, a pacata localidade da Torre é famosa por ser a casa dos Cavalos na Areia, mas esconde também um dos segredos mais bem guardados da região. Falamos da praia local, um autêntico refúgio semi-deserto cujo acesso não é para qualquer um: exige um jipe ou um todo-o-terreno para cruzar os arrozais e, depois, fôlego para vencer as dunas a pé. A recompensa surge em forma de um areal sem fim e um mar a perder de vista, perfeito para quem procura um contacto puro com a natureza, longe de todas as multidões.

COMO CHEGAR



Depois de estacionar o carro na localidade da Torre, entre a Comporta e os Brejos da Carregueira, na N261, andar pelo meio dos arrozais em direcção à duna, atravessá-la e chegar ao mar.

