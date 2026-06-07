Praia de Caxias

A Time Out diz

Actualmente não tem Bandeira Azul, por isso cuidado com os pirolitos (pode consultar os relatórios actualizados referentes à qualidade das águas balneares no site do Município de Oeiras). Tirando isso, é bastante abrigada do vento em relação às suas vizinhas, é protegida pelo Forte de São Bruno – o que também ajuda a garantir aquelas fotografias-postal – e tem, desde 2020, um novo restaurante-bar cheio de onda, o Bahia Beach Club.

COMO CHEGAR

É acessível a partir do passeio marítimo e de uma passagem inferior pedonal na zona central, entre a praia e o Jardim Almirante Gago Coutinho. Os acessos viários são feitos através da EN6, que a rodeia, possuindo lugares de estacionamento nas redondezas.

JÁ QUE AQUI ESTÁ

Espreite a praia secreta do Forte de São Bruno, isto é, uns dois metros quadrados de areia e rochas que dão para entrar e sair do mar sem problemas. Para chegar, basta entrar para o forte pelo lado direito (de quem olha para o oceano), contorná-lo por esse mesmo lado e entrar numa janela que fica à esquerda.