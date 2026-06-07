Praia de João de Arens

A Time Out diz

Não é preciso ser montanhista profissional para chegar a esta praia, entre Portimão e o Alvor. Na verdade, alguma coragem e atenção são suficientes. O destino vale bem o esforço, as vertigens e as duas vezes em que vai pensar em desistir. No areal é possível que encontre alguns nudistas – concentrados nos banhos de sol ou num bom livro – ou pescadores. E, atente, esta pequena praia do litoral-sul algarvio poderá vir a ser a décima praia oficial naturista em Portugal. O pedido já foi entregue à Câmara Municipal de Portimão, numa iniciativa do Clube Naturista do Algarve.

COMO CHEGAR

Virar à direita na estrada de terra batida logo a seguir à entrada da Prainha Clube Resort. Estacione antes da Casa do Caracol e siga a pé pelo caminho à direita.