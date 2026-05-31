Praia de Santo Amaro de Oeiras

A Time Out diz

É a maior praia do concelho de Oeiras e, como tal, uma das mais procuradas. Situada entre a foz da Ribeira da Laje e a praia do Saisa, junto ao Forte de São Julião das Maias, tem areia de sobra para receber todos os que a procuram em dias de sol. Já para não falar de que também tem passeio suficiente para os que a procuram em alturas de fazer desporto – mesmo depois do sol se pôr, porque também tem iluminação nocturna –, e ainda um jardim, do outro lado da marginal, para quem segue os horários da exposição solar à risca e se abriga às horas de mais calor. Tem ainda boas condições para prática de surf, bodyboard e kitesurf.

ÉPOCA DA BANDEIRA AZUL

1 de Junho a 30 de Setembro

COMO CHEGAR

É acessível a partir do passeio marítimo e de uma passagem inferior pedonal na zona central, entre a praia e o Jardim Almirante Gago Coutinho. Os acessos viários são feitos através da EN6, que a rodeia, possuindo lugares de estacionamento nas redondezas.