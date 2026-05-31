Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

  1. Praia de Santo Amaro de Oeiras
    ©Manuel Manso | Praia de Santo Amaro de Oeiras
    PreviousNext
    /2
  2. Praia de Santo Amaro de Oeiras
    ©Manuel Manso | Praia de Santo Amaro de Oeiras/ arquivo
    PreviousNext
    /2

Praia de Santo Amaro de Oeiras

  • Atracções | Praias
  • Oeiras
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

É a maior praia do concelho de Oeiras e, como tal, uma das mais procuradas. Situada entre a foz da Ribeira da Laje e a praia do Saisa, junto ao Forte de São Julião das Maias, tem areia de sobra para receber todos os que a procuram em dias de sol. Já para não falar de que também tem passeio suficiente para os que a procuram em alturas de fazer desporto – mesmo depois do sol se pôr, porque também tem iluminação nocturna –, e ainda um jardim, do outro lado da marginal, para quem segue os horários da exposição solar à risca e se abriga às horas de mais calor. Tem ainda boas condições para prática de surf, bodyboard e kitesurf.

ÉPOCA DA BANDEIRA AZUL
1 de Junho a 30 de Setembro

COMO CHEGAR
É acessível a partir do passeio marítimo e de uma passagem inferior pedonal na zona central, entre a praia e o Jardim Almirante Gago Coutinho. Os acessos viários são feitos através da EN6, que a rodeia, possuindo lugares de estacionamento nas redondezas.

Detalhes

Endereço
Passeio Marítimo de Oeiras
Oeiras
2780
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.