A Time Out diz

Mais do que um aviso, a tabuleta de “praia não vigiada” é o prenúncio de um sítio que, regra geral, tem pouca gente. A Praia do Monte Velho, também conhecida como Praia do Porto das Carretas, é um desses casos, com muita areia para assentar arraiais e um mar semelhante ao das vizinhas praias de Melides e Santo André. Os naturistas costumam frequentar toda a extensão sul. É a praia mais próxima do camping naturista O Barão.

COMO CHEGAR

O caminho está assinalado numa rotunda da estrada que liga Vila Nova de Santo André a Sines e é só seguir em frente, em direcção ao mar. Tem estrada alcatroada até à costa e parque de estacionamento junto às dunas.