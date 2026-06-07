Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Praia do Monte Velho
Fotografia: Arlindo Camacho | Praia do Monte Velho

Praia do Monte Velho

  • Atracções | Praias
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

Mais do que um aviso, a tabuleta de “praia não vigiada” é o prenúncio de um sítio que, regra geral, tem pouca gente. A Praia do Monte Velho, também conhecida como Praia do Porto das Carretas, é um desses casos, com muita areia para assentar arraiais e um mar semelhante ao das vizinhas praias de Melides e Santo André. Os naturistas costumam frequentar toda a extensão sul. É a praia mais próxima do camping naturista O Barão.

COMO CHEGAR
O caminho está assinalado numa rotunda da estrada que liga Vila Nova de Santo André a Sines e é só seguir em frente, em direcção ao mar. Tem estrada alcatroada até à costa e parque de estacionamento junto às dunas.

Detalhes

Endereço
Santiago do Cacém
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.