O Café Central celebra a liberdade todos os dias mas no próximo fim de semana tem programação especial. No sábado, 25 de Abril, haverá petiscos pós-manif ao som da música escolhida pela chef Leonor Godinho. No domingo, dia 26, há oficina de Cante com duas grandes mulheres da música popular: Celina da Piedade e Ana Santos.
25 de Abril no Café Central
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Café Central
- R. Josefa Maria 4B
- Lisboa
- 1170-195
- Preço
- Gratuito
- Horário
- Sáb 18.00, Dom 16.30
Datas e horários
[category]
[title]
Discover Time Out original video