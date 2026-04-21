Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Cravo vermelho
Pexels / Tatjana

25 de Abril no Café Central

  • Coisas para fazer
  • Café Central, São Vicente 
Publicidade

A Time Out diz

O Café Central celebra a liberdade todos os dias mas no próximo fim de semana tem programação especial. No sábado, 25 de Abril, haverá petiscos pós-manif ao som da música escolhida pela chef Leonor Godinho. No domingo, dia 26, há oficina de Cante com duas grandes mulheres da música popular: Celina da Piedade e Ana Santos.

Detalhes

Endereço
Café Central
R. Josefa Maria 4B
Lisboa
1170-195
Preço
Gratuito
Horário
Sáb 18.00, Dom 16.30

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.