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Lisboa

Almada Portas Abertas
Raquel França | Almada Portas Abertas

Almada de Portas Abertas

  • Coisas para fazer, Mercados e feiras
  • Mercado Municipal de Almada, Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

No dia 23 de Maio, das 11.00 às 21.00, a 11.ª edição do Almada de Portas Abertas enche de vida o Mercado Municipal e a Rua de Olivença. O evento gratuito alia o comércio local à cultura através de mercados biológicos e de artesanato, food trucks e animação infantil com os Porbatuka e artistas circenses. O palco recebe várias colectividades locais e, a fechar o dia, a apresentadora Ana do Carmo conduz o tradicional desfile de moda com marcas do concelho, seguido da actuação de um DJ.

Detalhes

Endereço
Mercado Municipal de Almada
Praça Comércio, 7
Almada
2800-051
Preço
Entrada livre
Horário
Sáb 11.00-21.00

Datas e horários

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