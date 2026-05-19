No dia 23 de Maio, das 11.00 às 21.00, a 11.ª edição do Almada de Portas Abertas enche de vida o Mercado Municipal e a Rua de Olivença. O evento gratuito alia o comércio local à cultura através de mercados biológicos e de artesanato, food trucks e animação infantil com os Porbatuka e artistas circenses. O palco recebe várias colectividades locais e, a fechar o dia, a apresentadora Ana do Carmo conduz o tradicional desfile de moda com marcas do concelho, seguido da actuação de um DJ.
Almada de Portas Abertas
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Mercado Municipal de Almada
- Praça Comércio, 7
- Almada
- 2800-051
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Sáb 11.00-21.00
Datas e horários
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