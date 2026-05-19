A Time Out diz

No dia 23 de Maio, das 11.00 às 21.00, a 11.ª edição do Almada de Portas Abertas enche de vida o Mercado Municipal e a Rua de Olivença. O evento gratuito alia o comércio local à cultura através de mercados biológicos e de artesanato, food trucks e animação infantil com os Porbatuka e artistas circenses. O palco recebe várias colectividades locais e, a fechar o dia, a apresentadora Ana do Carmo conduz o tradicional desfile de moda com marcas do concelho, seguido da actuação de um DJ.