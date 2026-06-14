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Lisboa

Expresso Transatlântico
DR | Expresso Transatlântico

Alval’arte

  • Coisas para fazer, Concertos
  • Museu de Lisboa - Santo António, Santa Maria Maior
Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
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A Time Out diz

Atlantic Sound, Luciano, Expresso Transatlântico e Soulspiracy fazem o cartaz do evento que vai ocupar durante durante dois dias o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. A programação, que cruza reggae, música portuguesa, soul, funk, hip-hop, R&B e outras sonoridades, tem como destaque o trio lisboeta composto por Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra eléctrica e Rafael Matos na bateria. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Alvalade, em parceria com o Museu de Lisboa. Nos jardins, há também comida e bebida.

Detalhes

Website Evento
www.jf-alvalade.pt
Endereço
Museu de Lisboa - Santo António
Largo de Santo António da Sé, 22
Lisboa
1100-499
Transporte
Metro Baixa-Chiado/ Terreiro do Paço
Preço
Entrada livre
Horário
3 e 4 Jul, Sex e Sáb 19.00

Datas e horários

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