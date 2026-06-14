Atlantic Sound, Luciano, Expresso Transatlântico e Soulspiracy fazem o cartaz do evento que vai ocupar durante durante dois dias o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. A programação, que cruza reggae, música portuguesa, soul, funk, hip-hop, R&B e outras sonoridades, tem como destaque o trio lisboeta composto por Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra eléctrica e Rafael Matos na bateria. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Alvalade, em parceria com o Museu de Lisboa. Nos jardins, há também comida e bebida.
Alval’arte
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- www.jf-alvalade.pt
- Endereço
- Museu de Lisboa - Santo António
- Largo de Santo António da Sé, 22
- Lisboa
- 1100-499
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado/ Terreiro do Paço
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- 3 e 4 Jul, Sex e Sáb 19.00
Datas e horários
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