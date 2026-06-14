A Time Out diz

Atlantic Sound, Luciano, Expresso Transatlântico e Soulspiracy fazem o cartaz do evento que vai ocupar durante durante dois dias o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. A programação, que cruza reggae, música portuguesa, soul, funk, hip-hop, R&B e outras sonoridades, tem como destaque o trio lisboeta composto por Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra eléctrica e Rafael Matos na bateria. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Alvalade, em parceria com o Museu de Lisboa. Nos jardins, há também comida e bebida.