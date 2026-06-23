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O Corvo de Luís Louro
Luís Louro | O Corvo

Amadora BD

  • Coisas para fazer
  • Ski Skate Amadora Parque, Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A Amadora volta a transformar-se na capital da banda desenhada com a sua 37.ª edição, dividida entre o Parque da Liberdade, a Bedeteca e a Galeria Municipal Artur Bual. O festival arranca com 14 exposições e uma mão cheia de aniversários: celebram-se 80 anos de Lucky Luke (com originais de Morris) e de Blake & Mortimer, 65 anos do Quarteto Fantástico e 40 de Dylan Dog. Entre os cabeças de cartaz internacionais com presença confirmada contam-se o aclamado autor canadiano Guy Delisle, o argumentista Ryan North, o ilustrador Iban Coello e o desenhador Peter Van Dongen. O cartaz oficial deste ano é assinado por Luís Louro e, além de uma área de gaming reforçada com um novo Artist Alley, regressa a Hora da BD (de segunda a quinta, das 18.00 às 20.00), que garante descontos extra até 15% na compra de livros. Os prestigiados Prémios de BD da Amadora (PBDA) serão entregues a 18 de Outubro, trazendo este ano o dobro do valor monetário para a Melhor Obra de Autor Português (10.000€).

Detalhes

Website Evento
amadorabd.com
Endereço
Ski Skate Amadora Parque
Rua Carvalho Araújo
Amadora
2720-756
Preço
2€-5€
Horário
Seg-Qui 10.00-20.00, Sex-Dom 10.00-21.00

Datas e horários

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