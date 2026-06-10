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Lisboa

Jardins do Bombarda
DR | Jardins do Bombarda

Aniversário dos Jardins do Bombarda

O pólo cultural no antigo hospital psiquiátrico celebra o segundo aniversário com música, teatro e workshops gratuitos.
  • Coisas para fazer
  • Jardins do Bombarda, Lisboa
Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
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A Time Out diz

No segundo ano completo do projecto que transformou o pinhal do antigo hospital psiquiátrico num pólo de encontro, comunidade e cultura, sopram-se as velas com concertos, espectáculos, workshops, performances e festa. O sábado começa com uma oficina de recolha de sementes e sementeira, continuam com uma performance eletroacústica de Giulia Gallina e Teatro de Miniatura e um concerto de Alex Cortez (A Palavra). A partir das 18.00, apresentam-se os combos da Escola de Música e Arte – Lisbon Jazz School. Já o domingo começa com teatro (O lado errado do muro, do Clube de Teatro do Jardins do Bombarda) e prolonga-se na inauguração de uma criação comunitária de instalação têxtil. A seguir há DJ set pela Rádio Olisipo e a performance Jardins “da” Bombarda, pela Escola Superior de Dança.

Detalhes

Website Evento
largoresidencias.com/jardinsdobombarda/
Endereço
Jardins do Bombarda
Rua Gomes Freire 161
Lisboa
1150-085
Preço
Entrada livre
Horário
Vários horários

Datas e horários

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