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Lisboa

Bienal Artes & Ofícios, Oeiras
DR

Bienal Artes & Ofícios

  • Coisas para fazer
  • Centro Histórico de Oeiras, Oeiras
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Durante quatro dias, o Mercado Municipal de Oeiras enche-se de criatividade para a segunda edição da Bienal Artes & Ofícios. Ao todo, serão mais de 40 os artesãos e designers de todo o país, incluindo as ilhas, em representação de duas vertentes da criação nacional – a tradição e a inovação. De 26 a 29 de Setembro, o evento vai aproximar do público os métodos e processos, em áreas como a pintura, a olaria, a tecelagem, a cestaria e a marcenaria. A entrada é gratuita. Será uma oportunidade para, gratuitamente, experienciar técnicas como o bordado da camisola poveira, a cestaria de vime, a fotolitografia em cerâmica, o bordado de Arraiolos ou a produção manual de colheres de madeira.

Detalhes

Endereço
Centro Histórico de Oeiras
Rua Febus Moniz
Oeiras
2780-234
Preço
Entrada livre
Horário
24-27 Set

Datas e horários

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