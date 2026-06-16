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Lisboa

Primavera de Coros
DR via Primavera de Coros | Primavera de Coros

Canto Logo Resisto

  • Coisas para fazer, Performances
  • Largo da Graça, São Vicente 
Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
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A Time Out diz

"O acto de cantar junto é, em si mesmo, um acto revolucionário e será sempre a nossa arma de luta e de celebração!" É com este ímpeto que o movimento Primavera de Coros se junta à Assembleia da Graça – Parar o Hotel no Quartel para um momento de canto colectivo de intervenção. O objectivo é afirmar "o direito de permanecer, viver e construir comunidade nos nossos bairros", resistindo à gentrificação. Pelo alinhamento passam "Labuta", "Traz outro amigo também", de José Afonso, "Cantiga do Minério", "Que força é essa", de Sérgio Godinho, ou "Acordai", de Fernando Lopes-Graça. Todos são convidados a participar e a trazer instrumentos, uma peça de roupa vermelha, cravos e outras flores. O ensaio começa às 17.00, no coreto do Largo da Graça, com grupos como o Coro da Achada, o Coro Regador e o Grupo de Cantares de Santa Engrácia.

Detalhes

Endereço
Largo da Graça
Largo da Graça
Lisboa
1170-165
Preço
Gratuito
Horário
Ensaio: 17.00; Actuação: 19.00

Datas e horários

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