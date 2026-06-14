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Lisboa

Sara Matos
©Ana Bento | Sara Matos, em 'Pátio da Saudade'

Cinema ao Ar Livre na Penha

  • Coisas para fazer, Eventos cinematográficos
  • Lisboa, Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

As noites quentes de Verão na capital ganham um novo ponto de encontro com a estreia do ciclo Cinema ao Ar Livre na Penha. Promovida pela Junta de Freguesia da Penha de França, a primeira sessão acontece na sexta-feira, 19 de Junho, na Parada do Alto de São João, com a exibição da comédia portuguesa Pátio da Saudade. A iniciativa, que promete estender-se ao longo dos próximos meses com diferentes filmes e surpresas no espaço público, tem entrada livre e direito a pipocas gratuitas para juntar todas as gerações do bairro. As portas abrem às 21.00 e a projecção arranca às 21.30, não sendo necessária inscrição prévia – só se recomenda que chegue com alguma antecedência para garantir o melhor lugar.

Detalhes

Endereço
Lisboa
Lisboa
Preço
Gratuito
Horário
Sex 21.30

Datas e horários

Lisboa 21:30
Gratuito
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