A Time Out diz

As noites quentes de Verão na capital ganham um novo ponto de encontro com a estreia do ciclo Cinema ao Ar Livre na Penha. Promovida pela Junta de Freguesia da Penha de França, a primeira sessão acontece na sexta-feira, 19 de Junho, na Parada do Alto de São João, com a exibição da comédia portuguesa Pátio da Saudade. A iniciativa, que promete estender-se ao longo dos próximos meses com diferentes filmes e surpresas no espaço público, tem entrada livre e direito a pipocas gratuitas para juntar todas as gerações do bairro. As portas abrem às 21.00 e a projecção arranca às 21.30, não sendo necessária inscrição prévia – só se recomenda que chegue com alguma antecedência para garantir o melhor lugar.