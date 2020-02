Ericeira Fast Fashion Awareness Weekend

A fast fashion dá pano para mangas e para três dias inteirinhos dedicados à sua discussão. O Selina Ericeira acolhe um evento de consciencialização para o consumo e de alerta para o impacto da fast fashion no mundo, tanto a nível ambiental como social. Para pôr tudo em pratos limpos, o Selina convidou várias marcas portuguesas que combatem a produção e industrialização em massa – é o caso da Conscious Swimwear, Cuscuz Design, Futah, ISTO, NAZ, Insane in the Rain, Sir Tiles ou SlowCloset. A programação divide-se entre documentários, talks, debate e workshops ao longo dos três dias, e vai deixar que os visitantes conheçam além das marcas e produtos, o seu método de produção e os compromissos com o meio ambiente. A Liga para a Protecção da Natureza também vai picar o ponto, numa acção informativa sobre o impacto ambiental. Durante o evento, se lhe der a fome há um menu especial com receitas internacionais com produtos locais, sendo necessário reservar a refeição, para evitar o desperdício. A entrada é gratuita, e já que está numa de escapadinha pode aproveitar a promoção que o Selina preparou se quiser pernoitar: com o promocode SelinaFW23 (em www.selina.com) há alojamento, pequeno-almoço e sessão de wellness por 23€.