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Lisboa

Orquídeas
© Ardi Evans / Unsplash | Orquídeas

Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa

  • Coisas para fazer
  • Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, Areeiro/Alameda
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso vai acolher a Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa de 27 a 29 de Novembro. A organização é da Associação Portuguesa de Orquidofilia, que promete três dias por entre exemplares comumente apreciados mas também plantas raras, que irão encantar tanto coleccionadores experientes como quem está agora a começar. A exposição contará com a presença de produtores, viveiristas, comerciantes e especialistas em orquídeas, bromélias, tillandsias, catos, suculentas, bonsais, plantas exóticas e outras plantas de colecção. Ao longo de sábado e domingo, haverá também um programa de palestras dedicadas ao cultivo de orquídeas e de outras plantas, ministradas por cultivadores experientes.

Detalhes

Endereço
Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso
Rua João da Silva, 20
Lisboa
1900-098
Preço
5€ (grátis até aos 15 anos)
Horário
Sex-Sáb 10.00-18.00

Datas e horários

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