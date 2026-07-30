A Time Out diz

O Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso vai acolher a Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa de 27 a 29 de Novembro. A organização é da Associação Portuguesa de Orquidofilia, que promete três dias por entre exemplares comumente apreciados mas também plantas raras, que irão encantar tanto coleccionadores experientes como quem está agora a começar. A exposição contará com a presença de produtores, viveiristas, comerciantes e especialistas em orquídeas, bromélias, tillandsias, catos, suculentas, bonsais, plantas exóticas e outras plantas de colecção. Ao longo de sábado e domingo, haverá também um programa de palestras dedicadas ao cultivo de orquídeas e de outras plantas, ministradas por cultivadores experientes.