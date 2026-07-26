Mais um ano, mais uma voltinha nas diversões da Feira da Luz. De 29 de Agosto a 27 de Setembro, o Largo da Luz enche-se de bancas de loiças, atoalhados e tapetes, carrosséis e barracas de comida e bebida, onde não faltam os clássicos da grelha – nem as farturas e churros tão característicos das festas populares.
A grande atracção, no entanto, continua a ser o cartaz de concertos. E tudo com entrada livre, como manda a tradição. Ao fim-de-semana, sempre às 21.30, a animação é garantido por grandes nomes da música portuguesa. Tome nota e acompanhe a agenda de espectáculos:
29 Ago – Miguel Gameiro & Pólo Norte
4 Set – Tanya
5 Set – Namorados da Cidade
11 Set – Bruna
12 Set – Filipe Delgado
18 Set – Paulo Gonzo
19 Set – Ricardo Ribeiro
25 Set – FF
26 Set – Valete
27 Set – João Pedro Pais