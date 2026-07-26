A Time Out diz

Mais um ano, mais uma voltinha nas diversões da Feira da Luz. De 29 de Agosto a 27 de Setembro, o Largo da Luz enche-se de bancas de loiças, atoalhados e tapetes, carrosséis e barracas de comida e bebida, onde não faltam os clássicos da grelha – nem as farturas e churros tão característicos das festas populares.

A grande atracção, no entanto, continua a ser o cartaz de concertos. E tudo com entrada livre, como manda a tradição. Ao fim-de-semana, sempre às 21.30, a animação é garantido por grandes nomes da música portuguesa. Tome nota e acompanhe a agenda de espectáculos:

29 Ago – Miguel Gameiro & Pólo Norte

4 Set – Tanya

5 Set – Namorados da Cidade

11 Set – Bruna

12 Set – Filipe Delgado

18 Set – Paulo Gonzo

19 Set – Ricardo Ribeiro

25 Set – FF

26 Set – Valete

27 Set – João Pedro Pais