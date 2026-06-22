A Time Out diz

De 3 a 25 de Julho, o Millennium Festival ao Largo troca o habitual palco montado à frente do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC, em obras) pela Praça Central do Centro Cultural de Belém. Com direcção artística do maestro Pedro Amaral, do TNSC, e dos coreógrafos Fernando Duarte, da Companhia Nacional de Bailado, e Rui Lopes Graça, dos Estúdios Victor Córdon, as noites de Julho abrem-se a óperas em versão concerto, espectáculos de dança e concertos sinfónicos. De dia, em diferentes espaços do complexo cultural, há oficinas para crianças. Todos os eventos são gratuitos.

Eis o programa:

3 Jul, Sex 22.00 - Missa de Coroação (concerto coral-sinfónico)

4 Jul, Sáb 22.00 e 5 Jul, Dom 21.00 - Così fan tutte (ópera em versão concerto)

8 Jul, Qua 22.00 - Gianni Schicchi (ópera em versão concerto)

11 Jul, Sáb 11.00 - "Quem sai aos seus... não fecha a barbearia!" (oficina para maiores de 4 anos, sujeita a inscrição)

12 Jul, Dom 21.00 - Schubert/Mendelssohn (concerto sinfónico)

17 e 19 Jul, Sex e Dom 22.00 - Companhia Nacional de Bailado (dança)

18 Jul, Sáb 11.30 e 15.30 - "Dois a dois, quem vem depois?" (ateliers para crianças de 2 a 6 anos e de 7 a 12 anos, sujeito a inscrição para prévia)

22 e 23 Jul, Qua e Qui 22.00 - Estúdios Victor Córdon/Território IX (dança)

24 e 25 Jul, Sex e Sáb 22.00 - O barbeiro de Sevilha (ópera em versão concerto)

25 Jul, Sáb 11.00 - "De ouvidos no ar!" (oficina para maiores de 4 anos)

Encontre informação mais detalhada aqui.