O Festival do Caracol Saloio está de volta ao Parque Verde do LoureShopping, no Infantado. Entre 25 de Junho e 12 de Julho, o evento, promovido pela Câmara Municipal de Loures, reúne dez tascas gastronómicas, 18 bancas de artesanato e produtos regionais, um espaço de street food e uma área dedicada aos mais novos. O caracol, esse, estará em destaque, claro. Além da componente gastronómica, o evento terá diariamente animação de palco, bem como um espaço dedicado à degustação e compra do famoso Vinho de Bucelas, além de um ecrã gigante para transmissão dos jogos da Selecção Nacional no Mundial de Futebol.
Festival do Caracol
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- LoureShopping
- Avenida Descobertas, 90
- Loures
- 2670-457
- Preço
- Grátis
- Horário
- Seg-Dom 17.00-00.00
Datas e horários
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