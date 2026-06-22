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Lisboa

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Manuel Manso | Caracóis

Festival do Caracol

  • Coisas para fazer, Eventos alimentares
  • LoureShopping, Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Festival do Caracol Saloio está de volta ao Parque Verde do LoureShopping, no Infantado. Entre 25 de Junho e 12 de Julho, o evento, promovido pela Câmara Municipal de Loures, reúne dez tascas gastronómicas, 18 bancas de artesanato e produtos regionais, um espaço de street food e uma área dedicada aos mais novos. O caracol, esse, estará em destaque, claro. Além da componente gastronómica, o evento terá diariamente animação de palco, bem como um espaço dedicado à degustação e compra do famoso Vinho de Bucelas, além de um ecrã gigante para transmissão dos jogos da Selecção Nacional no Mundial de Futebol.

Detalhes

Endereço
LoureShopping
Avenida Descobertas, 90
Loures
2670-457
Preço
Grátis
Horário
Seg-Dom 17.00-00.00

Datas e horários

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