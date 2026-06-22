A Time Out diz

O Festival do Caracol Saloio está de volta ao Parque Verde do LoureShopping, no Infantado. Entre 25 de Junho e 12 de Julho, o evento, promovido pela Câmara Municipal de Loures, reúne dez tascas gastronómicas, 18 bancas de artesanato e produtos regionais, um espaço de street food e uma área dedicada aos mais novos. O caracol, esse, estará em destaque, claro. Além da componente gastronómica, o evento terá diariamente animação de palco, bem como um espaço dedicado à degustação e compra do famoso Vinho de Bucelas, além de um ecrã gigante para transmissão dos jogos da Selecção Nacional no Mundial de Futebol.