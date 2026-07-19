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Ciência Viva | | No módulo dedicado ao falcão-peregrino, os visitantes são convidados a testar as suas habilidades de corrida

Festival Geração Ciência

  • Coisas para fazer
  • Pavilhão do Conhecimento, Parque das Nações
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Festival Geração Ciência regressa ao Pavilhão do Conhecimento, nos dias 24 e 25 de Julho, para celebrar os 30 anos da Ciência Viva. O programa cruza ciência, claro, com música, arte e conversas. Pelo palco passam nomes como Virgem Suta, Kumpania Algazarra, Stereossauro e a Banda Zig Zag, enquanto investigadores e divulgadores científicos participam em debates sobre neurociências, oceanos, astronomia e muito mais. Um dos destaques é também a projecção do filme comemorativo dos 30 anos da Ciência Viva e uma conversa moderada por Catarina Furtado sobre o eclipse solar de 12 de Agosto. A entrada é gratuita e, a 25 de Julho, também as exposições do Pavilhão do Conhecimento podem ser visitadas sem pagar, entre as 10.00 e as 19.00.

Detalhes

Endereço
Pavilhão do Conhecimento
Parque das Nações - Largo José Mariano Gago
Lisbos
1900-223
Transporte
Metro Oriente. Bus 400 e 728.
Preço
Grátis
Horário
Sáb 18.00-23.30 e Dom 10.00-23.30

Datas e horários

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