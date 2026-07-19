A Time Out diz

O Festival Geração Ciência regressa ao Pavilhão do Conhecimento, nos dias 24 e 25 de Julho, para celebrar os 30 anos da Ciência Viva. O programa cruza ciência, claro, com música, arte e conversas. Pelo palco passam nomes como Virgem Suta, Kumpania Algazarra, Stereossauro e a Banda Zig Zag, enquanto investigadores e divulgadores científicos participam em debates sobre neurociências, oceanos, astronomia e muito mais. Um dos destaques é também a projecção do filme comemorativo dos 30 anos da Ciência Viva e uma conversa moderada por Catarina Furtado sobre o eclipse solar de 12 de Agosto. A entrada é gratuita e, a 25 de Julho, também as exposições do Pavilhão do Conhecimento podem ser visitadas sem pagar, entre as 10.00 e as 19.00.