A Time Out diz

Todos os verões o Polo Cultural Gaivotas | Boavista prepara uma programação especial para o pátio, aproveitando o facto das noites estarem mais quentes e dos lisboetas quererem estar ao fresco. Este ano não é excepção. Há teatro, concertos e até um espectáculo de circo, embora os filmes sejam o prato forte. O ciclo tem, este ano, o título "O lugar onde vivemos!", prevê sempre uma sessão de discussão e a curadoria de Os Filhos de Lumière. Os filmes em cartaz são Nuvens Passageiras, de Aki Kaurismaki (15 Jul); Feliz como Lázaro, de Alice Rohrwacher (22 Jul); As Estações, de Maureen Fazendeiro (29 Jul); O Céu Gira, de Mercedes Álvarez (5 Ago); Tão de Repente, de Diego Lerman (12 Ago); Misericórdia, de Alain Guiraudie (19 Ago); Onde Bate o Sol, de Joaquim Pinto (26 Ago); Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini (2 Set); e Arena, de João Salaviza (9 Set).