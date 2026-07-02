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Lisboa

Polo Cultural Gaivotas | Boavista
DR | Cinema Gaivotas no Pátio

Gaivotas no Pátio

  • Coisas para fazer, Eventos cinematográficos
  • Polo Cultural Gaivotas|Boavista, Chiado/Cais do Sodré
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Todos os verões o Polo Cultural Gaivotas | Boavista prepara uma programação especial para o pátio, aproveitando o facto das noites estarem mais quentes e dos lisboetas quererem estar ao fresco. Este ano não é excepção. Há teatro, concertos e até um espectáculo de circo, embora os filmes sejam o prato forte. O ciclo tem, este ano, o título "O lugar onde vivemos!", prevê sempre uma sessão de discussão e a curadoria de Os Filhos de Lumière. Os filmes em cartaz são Nuvens Passageiras, de Aki Kaurismaki (15 Jul); Feliz como Lázaro, de Alice Rohrwacher (22 Jul); As Estações, de Maureen Fazendeiro (29 Jul); O Céu Gira, de Mercedes Álvarez (5 Ago); Tão de Repente, de Diego Lerman (12 Ago); Misericórdia, de Alain Guiraudie (19 Ago); Onde Bate o Sol, de Joaquim Pinto (26 Ago); Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini (2 Set); e Arena, de João Salaviza (9 Set).

Detalhes

Website Evento
www.lisboa.pt/agenda/o-que-fazer/gaivotas-no-patio
Endereço
Polo Cultural Gaivotas|Boavista
Rua das Gaivotas, 8
Lisboa
1200-202
Transporte
BUS 706, 714, 727, 774
Preço
Entrada livre
Horário
Qua 21.30 (cinema)

Datas e horários

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