Todos os verões o Polo Cultural Gaivotas | Boavista prepara uma programação especial para o pátio, aproveitando o facto das noites estarem mais quentes e dos lisboetas quererem estar ao fresco. Este ano não é excepção. Há teatro, concertos e até um espectáculo de circo, embora os filmes sejam o prato forte. O ciclo tem, este ano, o título "O lugar onde vivemos!", prevê sempre uma sessão de discussão e a curadoria de Os Filhos de Lumière. Os filmes em cartaz são Nuvens Passageiras, de Aki Kaurismaki (15 Jul); Feliz como Lázaro, de Alice Rohrwacher (22 Jul); As Estações, de Maureen Fazendeiro (29 Jul); O Céu Gira, de Mercedes Álvarez (5 Ago); Tão de Repente, de Diego Lerman (12 Ago); Misericórdia, de Alain Guiraudie (19 Ago); Onde Bate o Sol, de Joaquim Pinto (26 Ago); Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini (2 Set); e Arena, de João Salaviza (9 Set).
Gaivotas no Pátio
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- www.lisboa.pt/agenda/o-que-fazer/gaivotas-no-patio
- Endereço
- Polo Cultural Gaivotas|Boavista
- Rua das Gaivotas, 8
- Lisboa
- 1200-202
- Transporte
- BUS 706, 714, 727, 774
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Qua 21.30 (cinema)
Datas e horários
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