A Time Out diz

O terraço panorâmico do IDB Lisbon abre as portas para uma pool party ao ar livre com vista sobre a cidade (sim, o rooftop agora tem uma pequena piscina). Conduzida pela dupla artística brasileira Venga-Venga – conhecida pelas suas propostas performativas e inclusivas –, a festa arranca a meio da tarde e prolonga-se até à noite, com uma banda sonora que viaja pelo house, disco, indie dance e sonoridades tropicais. Para petiscar entre mergulhos, a oferta gastronómica junta os smash burgers e poke bowls do Déde às pizzas do Irmão Zap. Fatos de banho, óculos de sol e toalhas são obrigatórios na comitiva. A entrada é gratuita, mediante reserva prévia de bilhete na plataforma Shotgun.