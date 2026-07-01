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Lisboa

IDB Rooftop by Mīrārī
DR | IDB Rooftop by Mīrārī

Gala Summer Splash

  • Coisas para fazer
  • IDB Rooftop by Mīrārī, Encarnação
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O terraço panorâmico do IDB Lisbon abre as portas para uma pool party ao ar livre com vista sobre a cidade (sim, o rooftop agora tem uma pequena piscina). Conduzida pela dupla artística brasileira Venga-Venga – conhecida pelas suas propostas performativas e inclusivas –, a festa arranca a meio da tarde e prolonga-se até à noite, com uma banda sonora que viaja pelo house, disco, indie dance e sonoridades tropicais. Para petiscar entre mergulhos, a oferta gastronómica junta os smash burgers e poke bowls do Déde às pizzas do Irmão Zap. Fatos de banho, óculos de sol e toalhas são obrigatórios na comitiva. A entrada é gratuita, mediante reserva prévia de bilhete na plataforma Shotgun.

Detalhes

Endereço
IDB Rooftop by Mīrārī
Innovation & Design Building Lisbon
Praça José Queirós, 1
Olivais
Lisboa
1800-237
Preço
Entrada gratuita, mediante reserva prévia
Horário
Sáb 15.00-01.00

Datas e horários

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