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Lisboa

Mosteiro de São Vicente de Fora
DR | O Mosteiro de São Vicente de Fora à noite

(H)á Noite no Mosteiro

  • Coisas para fazer, Eventos noturnos
  • Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora, São Vicente 
Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
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A Time Out diz

Durante o dia, grupos de turistas enchem o Mosteiro de São Vicente de Fora à descoberta dos seus azulejos e miradouros. À noite, o tempo abranda, as multidões desaparecem e reina o silêncio, oferecendo uma nova perspectiva sobre este monumento do início do século XII. E é precisamente no escurinho da noite, todos os sábados até ao final do mês de Julho, que vai poder explorar a obra que homenageia o padroeiro de Lisboa. A visita guiada arranca às 21.30 e passa pelos espaços mais marcantes do mosteiro agostiniano, culminando no terraço da igreja, onde é possível apreciar a vista sobre a cidade iluminada. A iniciativa tem uma duração aproximada de 90 minutos e custa 15€ por pessoa (crianças até aos 12, inclusivé, não pagam). A reserva é obrigatória, através do e-mail museu@patriarcado-lisboa.pt.

Detalhes

Website Evento
mosteirodesaovicentedefora.com/visita-noturna/
Endereço
Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora
Largo de São Vicente
Lisboa
1100-572
Preço
15€

Datas e horários

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