Durante o dia, grupos de turistas enchem o Mosteiro de São Vicente de Fora à descoberta dos seus azulejos e miradouros. À noite, o tempo abranda, as multidões desaparecem e reina o silêncio, oferecendo uma nova perspectiva sobre este monumento do início do século XII. E é precisamente no escurinho da noite, todos os sábados até ao final do mês de Julho, que vai poder explorar a obra que homenageia o padroeiro de Lisboa. A visita guiada arranca às 21.30 e passa pelos espaços mais marcantes do mosteiro agostiniano, culminando no terraço da igreja, onde é possível apreciar a vista sobre a cidade iluminada. A iniciativa tem uma duração aproximada de 90 minutos e custa 15€ por pessoa (crianças até aos 12, inclusivé, não pagam). A reserva é obrigatória, através do e-mail museu@patriarcado-lisboa.pt.
(H)á Noite no Mosteiro
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- mosteirodesaovicentedefora.com/visita-noturna/
- Endereço
- Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora
- Largo de São Vicente
- Lisboa
- 1100-572
- Preço
- 15€
Datas e horários
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