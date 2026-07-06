A Time Out diz

Durante o dia, grupos de turistas enchem o Mosteiro de São Vicente de Fora à descoberta dos seus azulejos e miradouros. À noite, o tempo abranda, as multidões desaparecem e reina o silêncio, oferecendo uma nova perspectiva sobre este monumento do início do século XII. E é precisamente no escurinho da noite, todos os sábados até ao final do mês de Julho, que vai poder explorar a obra que homenageia o padroeiro de Lisboa. A visita guiada arranca às 21.30 e passa pelos espaços mais marcantes do mosteiro agostiniano, culminando no terraço da igreja, onde é possível apreciar a vista sobre a cidade iluminada. A iniciativa tem uma duração aproximada de 90 minutos e custa 15€ por pessoa (crianças até aos 12, inclusivé, não pagam). A reserva é obrigatória, através do e-mail museu@patriarcado-lisboa.pt.