Fim de mês é para muitos hora de cair o salário na conta e, portanto, há que ter onde gastá-lo. O Hype Market que acontece mensalmente no último fim-de-semana está de volta ao número 37E da Avenida da Igreja, em Alvalade. São mais de 50 as marcas nacionais presentes com novidades como os kits da Makaka, as peças da Pituka, as almofadas da BySia, as camisas da Anahí India ou as cerâmicas da Ceramic Me. Tem também com um espaço infantil onde as crianças se podem entreter, enquanto os pais abrem a carteira.

Gopark. Avenida da Igreja, 37. Sáb 11.00-19.00.