Jornalista, tradutor, poeta, heterónimos, pseudónimos: são palavras que fazem parte do universo de Fernando Pessoa e com as quais a Green Trekker vai trabalhar neste passeio pela cidade. Os caminhantes partem do Largo Camões numa empreitada pelos locais que Fernando Pessoa habitualmente visitava e onde ainda é possível ver as marcas que deixou.

Ponto de encontro: Largo Camões. Sáb 10.00. reservas@greentrekker.pt.15€.