Norma Jeane Mortenson eternizou-se no grande ecrã como Marilyn Monroe. Ainda à boleia do centenário do seu nascimento (1 de Junho de 2026), o Colombo recebe a exposição "Marilyn: Icon of the Century", que traz a público um conjunto de mais de uma centena de objectos pessoais da diva de Hollywood. As peças pertencem à Ted Stampfer Collection, a maior colecção privada do mundo dedicada à actriz. O circuito expositivo, com assinatura do Diogo Aguiar Studio, inclui vestuário, acessórios, documentos pessoais, objectos de uso quotidiano, fotografias e até obras de arte.
Marilyn: Icon of the Century
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Centro Comercial Colombo
- Avenida Lusíada
- Lisboa
- 1500-392
- Transporte
- Metro Colégio Militar-Luz. Bus 729
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Seg-Dom 10.00-22.00
Datas e horários
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