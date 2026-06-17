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“Marilyn: Icon of the Century”
Ted Stampfer Collection | Guião do filme 'The 7 Year Itch' e fotografia antiga

Marilyn: Icon of the Century

  • Coisas para fazer, Exposições
  • Centro Comercial Colombo, Carnide/Colégio Militar
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Norma Jeane Mortenson eternizou-se no grande ecrã como Marilyn Monroe. Ainda à boleia do centenário do seu nascimento (1 de Junho de 2026), o Colombo recebe a exposição "Marilyn: Icon of the Century", que traz a público um conjunto de mais de uma centena de objectos pessoais da diva de Hollywood. As peças pertencem à Ted Stampfer Collection, a maior colecção privada do mundo dedicada à actriz. O circuito expositivo, com assinatura do Diogo Aguiar Studio, inclui vestuário, acessórios, documentos pessoais, objectos de uso quotidiano, fotografias e até obras de arte.

Detalhes

Endereço
Centro Comercial Colombo
Avenida Lusíada
Lisboa
1500-392
Transporte
Metro Colégio Militar-Luz. Bus 729
Preço
Entrada livre
Horário
Seg-Dom 10.00-22.00

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