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Lisboa

Dom Whiting
DR | Dom Whiting

Massa Crítica com DJ Dom Whiting

  • Coisas para fazer
  • Lisboa, Lisboa
Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
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A Time Out diz

É possível pôr música enquanto se pedala numa bicicleta? O DJ Dom Whiting (também conhecido como "DJ on the Bike") é a prova viva de que sim e vem pela primeira vez a Lisboa mostrá-lo numa bela tarde de domingo, ao som de drum and bass. Espera-se, assim, que aconteça uma das maiores edições de sempre da Massa Crítica, com as três voltas do costume à Praça do Marquês de Pombal como arranque e o conseguinte passeio pela cidade. Apesar da média de 165–185 batidas por minuto, a velocidade dos ciclistas que quiserem acompanhar Whiting e o seu equipamento de DJ não deverá ser muito alta. Quem estiver curioso para conhecer de antemão o percurso deste britânico, pode ver alguns vídeos aqui.

Detalhes

Website Evento
www.instagram.com/massacriticalisboa/
Endereço
Lisboa
Lisboa
Preço
Gratuito
Horário
A partir das 15.00

Datas e horários

Massa Crítica com DJ Dom WhitingLisboa 15:00
Gratuito
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