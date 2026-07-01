A Time Out diz

É possível pôr música enquanto se pedala numa bicicleta? O DJ Dom Whiting (também conhecido como "DJ on the Bike") é a prova viva de que sim e vem pela primeira vez a Lisboa mostrá-lo numa bela tarde de domingo, ao som de drum and bass. Espera-se, assim, que aconteça uma das maiores edições de sempre da Massa Crítica, com as três voltas do costume à Praça do Marquês de Pombal como arranque e o conseguinte passeio pela cidade. Apesar da média de 165–185 batidas por minuto, a velocidade dos ciclistas que quiserem acompanhar Whiting e o seu equipamento de DJ não deverá ser muito alta. Quem estiver curioso para conhecer de antemão o percurso deste britânico, pode ver alguns vídeos aqui.