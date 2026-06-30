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Lisboa

Diogo Faro
© Humberto Mouco/ CML-ACL | Diogo Faro

Massa Mãe

  • Coisas para fazer
  • Teatro da Trindade, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Há cerca de uma década, Diogo Faro trocou um emprego precário pela comédia a tempo inteiro – uma escolha que provou ser ainda menos estável. Depois de solos como Lugar Estranho e Processo de Humanização em Curso, além de uma presença constante na televisão e na imprensa, o humorista está de volta aos palcos. O novo espectáculo de stand-up, Massa Mãe, passa em revista as suas peripécias (que vão de podcasts a talk-shows com a própria avó) e as habituais observações sobre as idiossincrasias da sociedade actual. Após a estreia no Porto, o espectáculo chega a Lisboa mesmo a tempo de fechar o ano, no dia 15 de Dezembro. Os bilhetes custam entre 14€ e 21€.

Detalhes

Endereço
Teatro da Trindade
Largo da Trindade, 7 A
Lisboa
1200-466
Transporte
Metro Baixa-Chiado. BUS 758
Preço
14€-21€
Horário
Ter 21.00

Datas e horários

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