A Time Out diz

Há cerca de uma década, Diogo Faro trocou um emprego precário pela comédia a tempo inteiro – uma escolha que provou ser ainda menos estável. Depois de solos como Lugar Estranho e Processo de Humanização em Curso, além de uma presença constante na televisão e na imprensa, o humorista está de volta aos palcos. O novo espectáculo de stand-up, Massa Mãe, passa em revista as suas peripécias (que vão de podcasts a talk-shows com a própria avó) e as habituais observações sobre as idiossincrasias da sociedade actual. Após a estreia no Porto, o espectáculo chega a Lisboa mesmo a tempo de fechar o ano, no dia 15 de Dezembro. Os bilhetes custam entre 14€ e 21€.