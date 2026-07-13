A Time Out diz

Já se contam mais de duas décadas de animação histórica num dos burgos mais característicos da época medieval. Este ano não será excepção: o Mercado Medieval de Óbidos está de volta de 16 a 26 de Julho, com a habitual feira, vários espectáculos e muitas outras experiências para todas as idades, como os torneios e as justas, que acontecem todos os dias, em três sessões distintas. Além de bancas de artesãos, mesteres e outros mercadores e homens e mulheres de ofício, haverá também com zonas de descanso, recriações históricas e espectáculos de música, dança e teatro.