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Óbidos Vila Literária | Castelo de Óbidos

Mercado Medieval de Óbidos

  • Coisas para fazer
  • Óbidos, Grande Lisboa
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A Time Out diz

Já se contam mais de duas décadas de animação histórica num dos burgos mais característicos da época medieval. Este ano não será excepção: o Mercado Medieval de Óbidos está de volta de 16 a 26 de Julho, com a habitual feira, vários espectáculos e muitas outras experiências para todas as idades, como os torneios e as justas, que acontecem todos os dias, em três sessões distintas. Além de bancas de artesãos, mesteres e outros mercadores e homens e mulheres de ofício, haverá também com zonas de descanso, recriações históricas e espectáculos de música, dança e teatro.

Detalhes

Endereço
Óbidos
Óbidos
Óbidos
2510
Preço
5€-10€
Horário
Seg-Qui 17.00-00.00, Sex 17.00-02.00, Sáb 11.00-02.00, Dom 11.00-00.00

Datas e horários

Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 11:00
5€-10€
Óbidos 11:00
5€-10€
Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 17:00
5€-10€
Óbidos 11:00
5€-10€
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