Meu Querido Santo António

A Time Out diz

Antecipando as festas da cidade, o Museu de Lisboa – Santo António reúne numa única mostra peças únicas de colecções privadas. É uma oportunidade rara de descobrir histórias humanas, devoções particulares e a paixão por trás de cada objecto dedicado ao santo mais querido da capital. O bilhete de entrada custa 4€ e a exposição pode ser vista de terça a domingo, das 10.00 às 18.00.