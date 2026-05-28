Antecipando as festas da cidade, o Museu de Lisboa – Santo António reúne numa única mostra peças únicas de colecções privadas. É uma oportunidade rara de descobrir histórias humanas, devoções particulares e a paixão por trás de cada objecto dedicado ao santo mais querido da capital. O bilhete de entrada custa 4€ e a exposição pode ser vista de terça a domingo, das 10.00 às 18.00.
Meu Querido Santo António
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu de Lisboa - Santo António
- Largo de Santo António da Sé, 22
- Lisboa
- 1100-499
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado/ Terreiro do Paço
- Preço
- Ter-Dom 10.00-18.00
- Horário
- 4€
Datas e horários
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