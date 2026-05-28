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Lisboa

Meu Querido Santo António
DR | Meu Querido Santo António

Meu Querido Santo António

  • Coisas para fazer
  • Museu de Lisboa - Santo António, Santa Maria Maior
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Antecipando as festas da cidade, o Museu de Lisboa – Santo António reúne numa única mostra peças únicas de colecções privadas. É uma oportunidade rara de descobrir histórias humanas, devoções particulares e a paixão por trás de cada objecto dedicado ao santo mais querido da capital. O bilhete de entrada custa 4€ e a exposição pode ser vista de terça a domingo, das 10.00 às 18.00.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa - Santo António
Largo de Santo António da Sé, 22
Lisboa
1100-499
Transporte
Metro Baixa-Chiado/ Terreiro do Paço
Preço
Ter-Dom 10.00-18.00
Horário
4€

Datas e horários

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