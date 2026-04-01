Mulheres, Terra, Revolução, de Rita Calvário e Cecília Honório, resgata as memórias das mulheres rurais que resistiram à ditadura e devolve-lhes o seu papel como protagonistas activas do processo revolucionário. Na Casa Capitão, o lançamento do livro, às 19.00, é precedido pela exibição do documentário com o mesmo nome, seguida de apresentação com Fernando Oliveira Baptista e Sofia Santos.
Mulheres, Terra e Revolução
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