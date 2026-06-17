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Lisboa

Museu Bordalo Pinheiro
DR | Museu Bordalo Pinheiro

Paródia no Bordalo

  • Coisas para fazer
  • Museu Bordalo Pinheiro, Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Museu Bordalo Pinheiro vai abrir portas a dois dias de actividades gratuitas. Nos dias 20 e 21 de Junho, das 10.00 às 18.00, há Paródia no Bordalo, com uma feira do livro – organizada pela Cult, Livraria da Lapa, Tinta nos Nervos e ACAPO, no pátio do museu – e programação gratuita, que inclui oficinas artísticas, mostras de documentários, apresentações, lançamentos e visitas guiadas. A entrada e a participação são gratuitas.

Detalhes

Endereço
Museu Bordalo Pinheiro
Campo Grande, 382
Lisboa
1700-097
Transporte
Metro Campo Grande
Preço
Entrada livre
Horário
Sáb-Dom 10.00-18.00

Datas e horários

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