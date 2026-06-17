O Museu Bordalo Pinheiro vai abrir portas a dois dias de actividades gratuitas. Nos dias 20 e 21 de Junho, das 10.00 às 18.00, há Paródia no Bordalo, com uma feira do livro – organizada pela Cult, Livraria da Lapa, Tinta nos Nervos e ACAPO, no pátio do museu – e programação gratuita, que inclui oficinas artísticas, mostras de documentários, apresentações, lançamentos e visitas guiadas. A entrada e a participação são gratuitas.
Paródia no Bordalo
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu Bordalo Pinheiro
- Campo Grande, 382
- Lisboa
- 1700-097
- Transporte
- Metro Campo Grande
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Sáb-Dom 10.00-18.00
Datas e horários
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