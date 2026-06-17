A Time Out diz

O Museu Bordalo Pinheiro vai abrir portas a dois dias de actividades gratuitas. Nos dias 20 e 21 de Junho, das 10.00 às 18.00, há Paródia no Bordalo, com uma feira do livro – organizada pela Cult, Livraria da Lapa, Tinta nos Nervos e ACAPO, no pátio do museu – e programação gratuita, que inclui oficinas artísticas, mostras de documentários, apresentações, lançamentos e visitas guiadas. A entrada e a participação são gratuitas.