A Time Out diz

Há três novos percursos (um de 2,2 quilómetros, pelo Bosque de Alimentos; outro de 3,3 quilómetros, dedicado aos recursos hídricos; e outro de 4,6 quilómetros, para quem quer apostar no exercício fisico) na Tapada de Monserrate. Para assinalar a ocasião, a Parques de Sintra convida a conhecer o projecto de recuperação e abertura ao público desta área verde com uma caminhada de cerca de uma hora e meia. O ponto de encontro é às 11.00 de sábado, 27 de Junho, junto à lagoa próxima do parque de estacionamento da entrada principal do Parque de Monserrate. No mesmo dia, estão também previstas uma acção de remoção de espécies invasoras na tapada (ponto de encontro no parque de estacionamento do Lourel, em Sintra, às 15.30) e um dia aberto na Quintinha de Monserrate, com dois programas: "Famílias na Floresta", às 15.30, e "Bloom Walk – Solstício de Verão", às 17.00.

Inscrições:

Famílias na Floresta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGNHI7T0761n-H2SU9TGUtjFmIcaNek3InVImhsEVFun7JCg/viewform

Bloom Walk – Solstício de Verão: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQI5R1DfAitFm8CzmoDnwaBTKgb_q32vRipRqFRnu6dziSpQ/viewform

Controlo manual de espécies invasoras: https://forms.gle/RQZFo1PBQJDZ91Xz6 (os voluntários devem usar vestuário e calçado confortável, que proteja os pés)