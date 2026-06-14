A Time Out diz

Depois de três anos de portas fechadas, a Piscina de Arroios, gerida pela Junta de Freguesia, reabriu remodelada em 2025, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e programas especializados para todas as idades, incluindo natação para bebés (20€-30€/mês). Para nadar, é preciso fazer inscrição online ou no local. A utilização livre custa 3€ por entrada – há ainda um cartão de dez entradas por 27,50€.

Rua Maria da Fonte (Arroios). Seg-Sex 08.00-20.30, Sáb-Dom 09.00-13.30/15.00-19.00. Desde 3€