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©Time Out | Piscina de Arroios

Piscina de Arroios

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A Time Out diz

Depois de três anos de portas fechadas, a Piscina de Arroios, gerida pela Junta de Freguesia, reabriu remodelada em 2025, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e programas especializados para todas as idades, incluindo natação para bebés (20€-30€/mês). Para nadar, é preciso fazer inscrição online ou no local. A utilização livre custa 3€ por entrada – há ainda um cartão de dez entradas por 27,50€.

Rua Maria da Fonte (Arroios). Seg-Sex 08.00-20.30, Sáb-Dom 09.00-13.30/15.00-19.00. Desde 3€

Detalhes

Endereço
Piscina de Arroios
Rua Maria da Fonte
Lisboa
1170-221
Preço
Desde 3€
Horário
Seg-Sex 08.00-20.30, Sáb-Dom 09.00-13.30/15.00-19.00
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