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Piscina Oceânica do Tamariz
Luís Bessa | Piscina Oceânica do Tamariz, no Estoril

Piscina Oceânica do Tamariz

  • Coisas para fazer
  • Cascais
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A Time Out diz

Situada junto à praia do Tamariz, no Estoril, esta piscina oceânica é de acesso livre, à semelhança da Piscina Oceânica Alberto Romano, em Cascais. A estrutura é composta por pedra e cimento, mas integra-se na geologia local. Com bons acessos, está perto da estação de comboios e de paragens de autocarros, sendo também acessível a pé, através do paredão. Se for com os miúdos, não se preocupe: é vigiada e tem posto médico, chuveiro, casa de banho e até serviço de bar e restaurante.

Detalhes

Endereço
Piscina Oceânica do Tamariz
Estoril
2765-289
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