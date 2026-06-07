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Lisboa

nudismo

Praia dos Caneiros

  • Coisas para fazer
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Esta é uma praia pequena, muito agradável e frequentada quase exclusivamente por nudistas. O mar, com água sempre muito quente e agradável, é calmo e perfeito para mergulhar com óculos e barbatanas. Por outro lado, a vista é maravilhosa, incluindo as formações rochosas que saem do mar e que, ao fim da tarde, se cobrem de milhares de gaivotas que aí têm o seu habitat natural, desde as falésias junto ao farol até às ilhas ao largo.

COMO CHEGAR
Na saída leste de Portimão, perto de Ferragudo. O único acesso fácil é pela Praia de Ferragudo, para a direita (Oeste), contornando uma saliência rochosa no fim da praia (nem sempre possível na maré cheia).

Detalhes

Endereço
Praia dos Caneiros
Ferragudo
8400-272
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