Praia dos Pinheiros

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Maravilhosa praia algarvia junto a Lagos, entre a Ponta da Piedade e a Praia do Camilo, encontra-se encaixada entre escarpas rochosas. O areal tem quase 50 metros de extensão, mesmo na maré alta. É uma praia muito abrigada, sem vento e com mar calmo, e até foi pedida classificação desta praia como naturista, mas o processo foi considerado inviável pelo perigo de derrocadas no local. Ainda assim, se lá for, não deixe de procurar uma gruta, de onde pode chegar a um algar cuja visita é um encanto.
COMO CHEGAR
O acesso é muito difícil, por carreiros e escadas escavadas na colina.
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